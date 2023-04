Pasticceri introvabili, le Marche le più in crisi d'Italia: quasi 600 unità difficili da reperire

ANCONA- Le Marche sono al primo posto in Italia per la difficoltà di trovare figure professionali nel comparto dolciario. Infatti a fronte di 860 entrate previste dalle imprese per le professioni di pasticcieri, gelatai e conservieri artigianali e panettieri e pastai artigiani, ben 590 unità, pari al 68,6%, risulta di difficile reperimento contro una media italiana del 43,1%. È quanto emerge dalle elaborazioni dell'Ufficio Studi di Confartigianato.

Il settore dolciario

Eppure, nelle Marche sono più di 1.200 le pasticcerie e imprese del settore dolciario - comparto che include pasticceria fresca, gelati, biscotti, cacao, cioccolato, confetteria, etc. - con una alta vocazione artigianale: oltre 1.000 le imprese artigiane che rappresentano l'84%% delle imprese totali del settore. La biodiversità della produzione agroalimentare, ad elevata vocazione artigiana, si declina in Italia con 5.450 prodotti agroalimentari tradizionali, di cui 154 nelle Marche, caratterizzati da metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo.