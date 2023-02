ANCONA Lo zio Paperone degli onorevoli eletti nelle Marche lo scorso 25 settembre è il senatore Alberto Losacco, commissario del Pd regionale e pugliese di origine. Quello più “povero” è invece il deputato di Pergola Antonio Baldelli, a Montecitorio tra le fila di Fratelli d’Italia. Ad aprire e chiudere la classifica dei redditi degli inquilini del Parlamento sono dunque un esponente di centrosinistra e uno di centrodestra - con posizioni invertite rispetto a quelle che ci si aspetterebbe - che si guadagnano rispettivamente la medaglia d’oro che la maglia nera.

La top 3

Stando alle dichiarazioni patrimoniali pubblicate nei giorni scorsi sui siti di Camera e Senato e riferite all’anno 2021, Losacco - avvocato e alla quarta legislatura in Parlamento - ha un reddito imponibile di 246.725 euro, mentre Baldelli (anche lui avvocato, ma alla prima esperienza come onorevole) si ferma a 13.308 euro. Ad insidiare il primo posto sul podio al senatore dem è invece il collega a Palazzo Madama Roberto Cataldi, esponente del Movimento 5 Stelle, avvocato e saggista di Ascoli Piceno (già deputato nella precedente legislatura), che per l’anno 2021 ha dichiarato un reddito imponibile di 216.533 euro, mentre la medaglia di bronzo va al deputato della Lega Mirco Carloni, imprenditore di Fano ed ex assessore regionale allo Sviluppo economico che ha dichiarato 162.208 euro. Al suo primo giro tra i banchi di Montecitorio, è riuscito a conquistare l’ambitissima presidenza alla commissione Agricoltura alla Camera. Se questo è il trittico dei parlamentari più ricchi tra quelli usciti vincitori dalle urne dei collegi marchigiani, anche la situazione patrimoniale di altri onorevoli ha il suo perché. Alla voce reddito imponibile, la cifra supera la soglia dei 100mila euro in altri cinque casi. A partire dal senatore Antonio De Poli, che ha dichiarato 134.893 euro. Nato a Vicenza, il presidente nazionale dell’Udc e veterano del Parlamento (dove viene riconfermato dal 2006) è stato eletto nel collegio di Marche Nord alle Politiche. Segue a breve distanza la deputata Lucia Albano, approdata per la prima volta alla Camera nell’autunno del 2020 in sostituzione di Francesco Acquaroli, nel frattempo diventato governatore delle Marche. Oggi ricopre anche l’incarico di sottosegretaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Commercialista di professione, ha dichiarato un reddito di 122.256 euro. Si difende bene anche il deputato Giorgio Fede, eletto alla Camera in quota Movimento 5 stelle dopo una legislatura da senatore: nel suo caso parliamo di un reddito imponibile di 111.937 euro. Chiudono l’elenco degli “over 100mila” i deputati Riccardo Marchetti - commissario regionale della Lega originario dell’Umbria, il più giovane dei parlamentari espressi dalle Marche con i suoi quasi 36 anni e già alla seconda esperienza in Parlamento - che si assesta sui 105.616 euro, e Francesco Battistoni (anche lui commissario regionale, ma questa volta di Forza Italia) con un reddito di 101.093 euro.

In coda al gruppo

C’è poi il gruppo di coda, quello che resta sotto quota 100mila. Si va dai 60.528 euro della deputata della Lega Giorgia Latini, ai 59.361 euro della senatrice FdI Elena Leonardi e ai 58.574 euro del collega di partito Guido Castelli, ex assessore regionale ed oggi commissario alla ricostruzione. Si ferma a 48.683 euro l’avvocato e deputato FdI Stefano Benvenuti Gostoli, seguito dal duo dem alla Camera Augusto Curti (41.829 euro) e Irene Manzi (30.296 euro).