La parentesi di bel tempo è quasi finita: temporali in arrivo sulle Marche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – Prime ore con cielo terso e temperature finalmente adeguate a maggio a inoltrato, ma, purtroppo, la tregua non durerà a lungo: in arrivo sulle Marche altri temporali, soprattutto nel week end ma anche prima.Nonostante la pressione sull'Italia stia moderatamente aumentando, la vera stabilità atmosferica non è ancora di casa. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che mercoledì sarà un'altra giornata caratterizzata da un tipo di tempo poco affidabile sul Nord Est, sulla Toscana, sull'area appenninica centrale e su gran parte delle Marche. Su queste regioni è atteso un generale sviluppo di rovesci e temporali che potranno colpire soprattutto nelle ore pomeridiane e serali. Il clima risulterà molto mite al Centro Nord e addirittura caldo invece all'estremo Sud. Domani la consueta sventagliata di temporali andrà a concentrare i suoi effetti soprattutto sulla dorsale appenninica centro-meridionale con qualche possibile sconfinamento verso le aree di pianura adiacenti. Il tempo risulterà più soleggiato al Nord e su tutto il resto del Centro Sud. Attenzione a qualche foschia densa sulle pianure del Nord in possibile sviluppo nelle ore prossime all'alba. Venerdì 24, sarà una giornata molto simile a quella precedente con i fenomeni temporaleschi più diffusi sulla catena appenninica centrale e meridionale. Tuttavia, col passare delle ore, tornerà qualche temporale anche al Nord, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà ancora discreto. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avverte che in seguito, e quindi nel corso del weekend l'affondo sul Mediterraneo di un nuovo vortice ciclonico causerà un graduale ed esteso peggioramento del tempo con piogge e temporali che tra sabato e domenica bagneranno quasi tutte le regioni italiane.