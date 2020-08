Terremoto, il messaggio di Papa Francesco: «Accelerare la ricostruzione nell'Italia Centrale»

A quattro anni dal sisma dell'Italia centrale, Papa Francesco auspica un'accelerazione dei lavori di ricostruzione, ormai in corso da anni. «Domani si compiono anche quattro anni dal terremoto che ha colpito l'Italia centrale», ha detto Papa Francesco al termine dell'Angelus. «Rinnovo la preghiera per le famiglie e le comunità che hanno subito maggiori danni - ha proseguito - perché possano andare avanti con solidarietà e speranza». «E mi auguro che si acceleri la ricostruzione - ha aggiunto il Pontefice - affinché la gente possa tornare a vivere serenamente in questi bellissimi territori dell'Appennino».

Ultimo aggiornamento: 14:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA