Estate infinita, il sindaco di Rimini: «Stagione balneare anacronistica, si deve allungare a ottobre». Il precedente di Pesaro quando Ricci assicurò il sole

Il progetto è ciclico, pare, come il meteo. Già sentito, già detto. Questa volta però l'autunno 2022 ha portato lungo l'Adriatico una coda di estate extra-long con presenze turistiche in salita ovunque. Lo sbaffo sul quadro? Le strutture balneari che, nella maggior parte dei casi, hanno chiuso i battenti da un pezzo. Spiaggia presa d'assalto ma zero servizi o quasi. «La destagionalizzazione non passa solo dalla valorizzazione del polo storico e culturale - ha rimarcato il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad - ma passa anche per un nuovo modo di concepire e offrire la spiaggia: il colpo d'occhio di questi giorni, segnati dall'eccezionalità di temperature più primaverili che novembrine, ha dimostrato tutta la potenzialità della spiaggia al fuori dalla stagione balneare tradizionale. Non a caso ormai già da diversi anni quegli operatori che hanno deciso di scommettere e di restare aperti anche oltre il mese di settembre hanno ottenuto riscontri importanti».

Stagione balneare con date anacronistiche

«Al di là dell'anomalia climatica - ha rimarcato il sindaco riminese- resta l'evidenza di come una programmazione che fissi i paletti della stagione balneare tra metà maggio e la prima metà di settembre sia anacronistica e come sia opportuno avviare una riflessione su un allungamento della stagione, comprendendo magari il mese di ottobre. Una riflessione che deve coinvolgere tutti, sia le componenti amministrative sia gli operatori privati. La spiaggia viva, la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, l'entroterra straordinario, l'attività congressuale e fieristica compongono gli ingranaggi di una macchina che può far correre Rimini 365 giorni l'anno».

Il precedente dell'estate extra-long pesarese

E se a Riccione, negli ultimi anni, complice il Covid, molti stabilimenti si erano organizzati con spazi "estivi" riparati ad hoc anche per l'autunno scendendo più a sud a Pesaro, già nel 2015, c'era chi aveva proposto di più. «A Pesaro questa estate non pioverà mai perché il sole è stato assicurato - aveva detto il sindaco Matteo Ricci -. Prima di venire nella mia città, non guardate nemmeno le previsioni del tempo. Lo ripeto: il sole è "assicurato"». Nell'agosto dell'anno prima, visto che pioveva di continuo, il sindaco di Pesaro aveva firmato una delibera per allungare l'estate fino a metà ottobre, con obbligo di ombrelloni aperti e feste in spiaggia. Il sole è assicurato non era solo uno slogan: se a luglio e agosto di quell'anno fosse piovuto per tre giorni in fila (con almeno tre millimetri di pioggia per tre giorni consecutivi, nelle ore comprese fra le 10 e le 16) sarebbe scattato il rimborso tramite un weekend gratis a settembre oppure a maggio e giugno dell'anno dopo. Tutto questo era frutto di un accordo tra l'amministrazione comunale di pesaro, l'associazione degli albergatori e l'Unipol Assicurazioni.