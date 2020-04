Ospedale Covid a Civitanova sì o no, la sottosegretaria Morani replica alle critiche del Pd alla proposta di ripensarci

tabella 1

la sottosegretaria al Mise Alessia Morani (Pd) non indietreggia sulla sua proposta di riflettere sull'opportunità di realizzare l'ospedale Covid nei padiglioni della fiera a Civitanova. «Alla mia proposta risposte aggressive ma senza argomentazioni», afferma tra l'altro in una nota pubblicata su Facebook.LEGGI ANCHE:«Diversi colleghi del partito democratico delle Marche tra cui assessori e consiglieri regionali, ex parlamentari e membri della segreteria prendono posizione a favore dell’ospedale fiera di Civitanova senza, però, rispondere nel merito alle domande che ho posto sulla realizzazione di quella struttura temporanea. E allora mi viene da pensare che all’aggressività di quelle risposte non corrisponda una argomentazione valida nel merito che fughi le perplessità che ho illustrato. Continuo, quindi, a chiedere a nome delle tante persone che prima e dopo la mia uscita pubblica mi hanno cercata e supportata in quelle richieste se non sia il caso di utilizzare le risorse per rafforzare ed affiancare i moduli di terapie intensive nei nostri ospedali pubblici per prepararci ad una seconda ondata di contagio, qualora malauguratamente dovesse presentarsi, e se non sia il caso di utilizzare le tante strutture sul territorio per alleggerire l’attuale situazione dei nostri ospedali» scrive su Facebook Alessia Moran, la sottosegretaria al Ministero dello Sviluppo economico, che nei giorni scorsi aveva invitato a fare una riflessione sull'uso delle donazioni raccolte per la realizzazione della struttura a Civitanova Marche.«La mia, se volete - prosegue - è una domanda abbastanza banale a cui però non è stata data risposta. Detto questo, qui di seguito voglio elencare quali sono stati gli apporti del governo alla gestione dell’emergenza nelle Marche poiché credo sia doveroso nei confronti dei miei concittadini che si sappiano un po’ di informazioni: ospedale da campo a Jesi della Marina Militare con 40 posti letto Covid e 4 di terapia intensiva con 4 medici esperti in rianimazione; 30 medici e 32 infermieri italiani; 60 infermieri albanesi e un team di 20 sanitari ucraini».La sottosegretaria Morani allega al post su Facebook le tabelle che mostrano i Dispositivi di protezione individuale distribuiti dalle strutture del governo alla Regione Marche e le spese a carico della Protezione civile nazionale per moduli sanitari, assunzioni di personale strutture di accoglienza nelle Marche.