Lega del Filo d'oro, il presidente della Repubblica Mattarella all'inaugurazione del nuovo centro

OSIMO - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato a a Osimo all'inaugurazione del nuovo Centro Nazionale della Fondazione Lega del Filo d'Oro onlus, polo di alta specializzazione in Italia per la diagnosi, l'assistenza, l'educazione e la riabilitazione delle persone con sordocecità e pluriminorazione sensoriale. Il Capo dello Stato ha presenziato al taglio del nastro, con lo storico testimonial Neri Marcorè, affiancato da alcuni giovani utenti del Centro: Aida, Alberto Asia e Samuele. Accolto tra gli altri dal presidente della Fondazione del Filo d'Oro Rossano Bartoli, dal presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e dal sindaco di Osimo Simone Pugnaloni, il presidente Mattarella ha poi visitato il nuovo Centro.

Il saluto del Presidente

«Compagno di strada, vicino alle persone - sono le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella - : è questa la migliore definizione che si possa dare della vostra organizzazione. Grazie per quello che fate, ai

volontari, ai terapisti, ai familiari, complimenti. La Repubblica vi è riconoscente». Il presidente Mattarella ha visitato il nuovo Centro, in particolare le aree tra cui quella delle piscine per la riabilitazione, un ambulatorio, la cucina didattica, incontrando anche alcuni utenti assistiti. Il Presidente ha anche approffitato per fare «Gli auguri più affettuosi di prontissima guarigione a Papa Francesco».