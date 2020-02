Passaggio da Auchan a Conad: in attesa dell'incontro, sospeso lo sciopero fissato per domani del Deposito XPO di Osimo

OSIMO - Una vertenza calda. In attesa dell'incontro è stato sospeso lo sciopero del Deposito XPO di Osimo. A seguito della convocazione, da parte di Margherita Distribuzione, di un incontro dedicato esclusivamente al tema della Logistica e del deposito di Osimo previsto per il prossimo 24 febbraio è arrivata la sospensione dello sciopero già proclamato per domani.

«Le segreterie - unitamente alle Rsu del deposito - ribadendo il forte clima di preoccupazione e di tensione all'interno del Deposito comunicano fin da subito la ripresa della mobilitazione in assenza di risposte chiare e impegni concreti per il proseguo delle attività».

