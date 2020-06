Frecciarossa punta sulle Marche, da domenica aumentano i collegamenti. Più InterCity e riparte ConeroLink

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Da domenica prossima, 14 giugno, scatta l'orario estivo per il treni: ottoal giorno tra Ancona e Milano, due nei weekend tra Ancona e Bolzano. Lo comunica Trenitalia: passano da 10 a 32 le Frecce della Linea Adriatica che ogni giorno uniscono le Marche con il Nord e il Sud del Paese. L'incremento dell'offerta è completato con l'introduzione di altri otto InterCity: quattro subito e altri quattro dal primo luglio. Cresce, fa sapere la società, anche il numero dei treni regionali ed interregionali: diventano 150 al giorno (96% dell'offerta ordinaria ante-Covid). Riparte anche ConeroLink, treno+bus in un'unica soluzione per raggiungere le spiagge della Baia di Portonovo. I dettagli del nuovo orario nazionale e delle azioni per il rilancio del turismo sono stati illustrati via Microsoft Teams da Gianfranco Battisti, amministratore delegato e direttore generale del Gruppo FS Italiane, e per Trenitalia da Tiziano Onesti, presidente, e Orazio Iacono, amministratore delegato e direttore generale.