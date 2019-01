Non si placa l'ondata gelida sulle Marche: fiocchi sulla costa, interno con la neve

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – Non si placa. Anche questa notte e questa mattina, infatti, i fiocchi di nevi sono caduti fin sulle località costiere, mentre nell’entroterra le nevicate sono state più copiose, anche e soprattutto nelle zone colpite dal sisma del 2016.La situazione dovrebbe avere un leggero miglioramento oggi, quando nel pomeriggio ci dovrebbero essere alcune schiarite, ma le temperature, seppur in leggero aumento, rendono tangibile il rischio di gelate sulle strade. Il miglioramento avrà però vita breve: già domani, giovedì, sono infatti previste nuove precipitazioni su tutta la Regione.Secondo 3bmeteo il centro-sud sarà colpito dall’ondata di maltempo anche domani, con piogge, venti forti e ribasso delle temperature. Il meteorologo Corazzon spiega: «neve a quote basse, fino a 2-300 metri, in Emilia-Romagna, nelle Marche, in Umbria e sull'Appennino Toscano».