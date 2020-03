Tutti i dubbi degli studenti: verifiche e interrogazioni in attesa del giudizio finale

ANCONA - È ormai quasi sicuro che il Coronavirus terrà gli studenti lontano dai banchi di scuola ben oltre il 3 aprile, forse addirittura fino alla conclusione dell’anno scolastico. Di conseguenza la didattica a distanza diventerebbe l’unico modo possibile per portare avanti i programmi e formulare un giudizio finale sul grado di apprendimento di bambini e ragazzi. Ma le scuole sono veramente in grado di portare a termine l’anno e di fare le giuste valutazioni sugli alunni attraverso il solo utilizzo delle tecnologie? Secondo i dirigenti scolastici sì.

Anche se la didattica a distanza pone problematiche differenti a seconda dell’ordine e della tipologia di scuola. Gli istituti superiori stanno portando avanti le lezioni quasi come si fosse ancora dentro le aule, facilitati dall’età dei ragazzi, che sono in grado di seguire le attività in maniera autonoma e sono quasi tutti dotati delle necessarie apparecchiature, e dal livello tecnologico raggiunto dalle scuole stesse, molte delle quali avevano già sperimentato la didattica a distanza. «Tra lezioni ed esercitazioni in videoconferenza, laboratori simulati e lavori di gruppo, stiamo andando avanti in maniera più o meno regolare» afferma Annarita Durantini, preside del liceo scientifico Galilei di Ancona.

«Lo stesso vale per le valutazioni - aggiunge la Durantini - Vengono fatte le interrogazioni, ma ci stiamo organizzando anche per rendere serie le verifiche scritte, che per materie come matematica e latino sono troppo importanti. L’intento è soprattutto vedere se i ragazzi seguono e se l’attività didattica è efficace. Poi per come dare il giudizio finale magari arriverà qualche indicazione dal Ministero». Ad ogni modo, all’inizio del prossimo anno lo stato di preparazione dei ragazzi non sarà come se avessero seguito le lezioni in aula e bisognerà perciò trovare qualche rimedio. «Il prossimo anno andrà sicuramente strutturato in maniera differente per cercare di recuperare le competenze perdute – afferma il dirigente del liceo scientifico Medi di Senigallia, Daniele Sordoni – ed è probabile che il calendario scolastico debba subire qualche modifica». Questo vale tanto più per gli istituti tecnici e professionali, dove l’attività laboratoriale è fondamentale e che in certi casi hanno dovuto anche fare i conti con un ritardo di preparazione. «L’emergenza ci ha colti di sorpresa – dice il preside dell’Iis Einstein – Nebbia di Loreto, Gabriele Torquati – per formare alla didattica a distanza tutto il personale c’è voluto tempo, ma ora siamo pienamente operativi. Il problema è che ci sono ragazzi che non hanno gli strumenti per collegarsi. Abbiamo pensato ad attrezzature in comodato, ma speriamo intervenga il Ministero fornendo i tablet che abbiamo chiesto. E poi c’è il fatto che per noi le lezioni pratiche sono essenziali. Quanto meno bisognerà recuperare con degli stage estivi».

Per quanto riguarda gli istituti comprensivi il discorso si fa ancora più complesso, perché se gli studenti delle medie sono quasi autonomi e possono fare attività simili a quelli delle superiori, per i bambini dell’infanzie e delle elementari è invece decisiva la collaborazione dei genitori. «A breve caricheremo anche noi una piattaforma del Ministero – fa sapere la dirigente dell’istituto comprensivo Grazie Tavernelle, Elisabetta Micciarelli -, ma i ragazzi delle medie fanno già video lezioni e interrogazioni via Skype, integrate da visioni di film, ascolto di musica e altre attività, mentre i compiti vengono controllati con Whatsapp».

Per i più piccoli le cose sono però diverse. Ai bimbi dell’infanzia vengono inviate, tramite i genitori, video, giochi, favole recitate con cui possono trascorrere il tempo in maniera intelligente. Quelli delle elementari hanno invece il registro elettronico dove vengono caricate lezioni e compiti. «I genitori hanno paura che i figli rimangano indietro col programma – osserva Micciarelli -, ma non è questa la cosa fondamentale. Se non si fa la divisione in prima elementare si farà all’inizio della seconda. L’importante è sviluppare il senso di responsabilità, iniziare a lavorare con metodo. Le valutazioni si faranno, non solo però a livello contenutistico, ma soprattutto in termini di impegno e interesse. E gli insegnanti sono stati invitati a far capire gli errori, non soltanto a segnalarli».