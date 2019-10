Nuova rotta esclusiva da Ancona per Olbia: ecco da quando partiranno i voli

ANCONA - Volotea, la compagnia aerea che collega medie e piccole destinazioni in Europa, annuncia l’avvio di una nuova rotta esclusiva da Ancona alla volta di Olbia. Con l’aggiunta del nuovo collegamento, salgono a 4 le rotte operate da Volotea ad Ancona, da cui è possibile decollare anche verso Palermo, Catania e Cagliari.



Il nuovo collegamento in partenza per Olbia, disponibile a partire da giugno, decollerà ogni venerdì e domenica, per un totale di 7.300 posti in vendita.



L’annuncio della nuova rotta è in linea con gli ottimi risultati registrati da Volotea ad Ancona: da gennaio a settembre 2019, infatti, sono stati oltre 90.400 i passeggeri trasportati dal vettore a livello locale, il 34% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il vettore, poi, ha totalizzato ad Ancona un load factor del 95%. Per il 2020, infine, la compagnia scende in pista nelle Marche con un’offerta totale di 127.000 posti in vendita.

“Siamo molto felici di poter annunciare questa nuova rotta in partenza da Ancona alla volta di Olbia. Grazie al nuovo volo, sarà possibile raggiungere ancora più comodamente la Sardegna, per concedersi una vacanza all’insegna di sole, mare cristallino e spiagge bianchissime - ha commentato Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea -. Con il nostro poker di destinazioni da e per Ancona, ci auguriamo, poi, di poter rafforzare il flusso turistico di passeggeri in partenza da Sicilia e Sardegna, desiderosi di visitare le Marche, per un soggiorno alla scoperta della Costa Adriatica e delle sue bellezze naturalistiche”.

“Sono certo che l’avvio dei voli per la Sardegna ed in particolare per la Costa Smeralda, sia fortemente apprezzato dai nostri utenti e sono altrettanto soddisfatto della collaborazione di Aerdorica con Volotea, ormai consolidata da anni - ha affermato l’Ingegner Bassetti, Amministratore delegato di Aerdorica, società che gestisce l’aeroporto di Ancona - Grazie a questo nuovo collegamento, i viaggiatori marchigiani e delle regioni limitrofe potranno raggiungere una regione ricca di grande fascino come la Sardegna e, allo stesso modo, i suddetti voli consentiranno di intensificare anche il flusso di visitatori incoming verso le Marche, regione che offre una serie di attrattive turistiche di primissimo livello”.

Ad Ancona, l’offerta Volotea per il 2020 prevede collegamenti verso 4 destinazioni, tutte domestiche: Olbia (novità 2020), Cagliari, Catania e Palermo.





