Prorogata di 24 ore l'allerta meteo nelle Marche: pioggia no-stop, massima attenzione sulle coste fino a venerdì notte

Prorogata di 24 ore l'allerta meteo nelle Marche. La modifica è stata diramata poco fa dalla protezione civile regionale e sarà valida fino alla mezzaotte di venerdì 12 maggio (e non dell'11 maggio come precedentemente comunicato). L'allerta gialla (il secondo livello di pericolo potenziale, in una scala che arriva a 4) riguarda tutta la fascia costiera della nostra regione, da Gabicce a San Benedetto del Tronto. L'attenzione è focalizzata sul rischio idrogeologico legato alle piogge che non dovrebbero dare tregua fino a sabato compreso.

Peggio in Emilia Romagna: allerta rossa

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato l'allerta rossa in Emilia-Romagna e arancione anche su alcuni settori del Veneto. Allerta gialla in Abruzzo e Umbria. Dal primo mattino di domani persisteranno precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Veneto ed Emilia-Romagna. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento.

Previsioni per Giovedì 11/5/2023

Cielo: irregolarmente nuvoloso con aumento della copertura dalla tarda mattinata per nubi cumuliformi

Precipitazioni: brevi piovaschi residui nelle prime ore della nottata, poi, dalla tarda mattinata, rovesci o temporali sparsi localmente di forte intensità nelle zone basso collinari e costiere della regione. Fenomeni in esaurimento dalla serata

Temperature: stazionarie o in lieve diminuzione nei valori minimi ed in aumento nei massimi

Venti: nord occidentali inizialmente di vento moderato lungo la costa centro settentrionale e deboli altrove, in rotazione, nel corso del pomeriggio, dai quadranti meridionali, di debole intensità

Mare: poco mosso



Previsioni per Venerdì 12/5/2023

Cielo: irregolarmente nuvoloso con diminuzione della copertura dal tardo pomeriggio

Precipitazioni: rovesci o temporali sparsi dalla tarda mattinata e per il primo pomeriggio

Temperature: in diminuzione nei valori minimi

Venti: di brezza tesa sud occidentali nelle zone interne e sud orientali lungo la costa

Mare: poco mosso



Previsioni per Sabato 13/5/2023

Cielo: inizialmente sereno o poco nuvoloso con aumento della copertura nel pomeriggio e cielo nuvoloso

Precipitazioni: nella seconda parte della giornata diffuse, anche a carattere di rovescio o di temporale più insistenti nel settore centro settentrionale della regione

Temperature: in aumento nei valori massimi

Venti: di brezza tesa meridionali in rotazione da nord est dal pomeriggio

Mare: poco mosso

--> Tendenza per i giorni successivi: possibili condizioni di tempo debolmente instabile per l'inizio della settimana a causa del permanere di circolazioni di tipo ciclonico nel bacino del Mediterraneo