ANCONA- La casella ancora da definire dovrebbe essere quella del vicepresidente della Giunta della Regione Marche. Il ruolo che era del neo deputato leghista Mirco Carloni, già a Roma a muoversi per i corridoi del Translatantico, potrebbe essere ricoperto da Filippo Saltamartini, che mantiene stretta la delega alla Sanità.

Oppure lo stesso scranno potrebbe andare al consigliere Andrea Antonini che, sotto il segno del Carroccio, subentrerà all’ex assessore pesarese, ereditando le deleghe allo Sviluppo economico e all’Agricoltura, ma non quelle a Caccia e Pesca che dovrebbero passare all’azzurro Stefano Aguzzi, Protezione Civile ed Edilizia pubblica. Domani la formazione della nuova squadra di governo dovrebbe prendere la strada dell’ufficialità. In casa Fratelli d’Italia, sarà il capogruppo regionale Carlo Ciccioli a raccogliere il testimone del collega di partito Guido Castelli, eletto senatore: gestirà il Bilancio e il Personale. A queste deleghe, si aggiungeranno poi quelle a porto, aeroporto e Interporto finora nelle mani di Francesco Acquaroli. Il governatore a sua volta farà sua la Ricostruzione. Sul fronte della quote rosa, per lo scranno lasciato vacante dall’assessora alla Cultura Giorgia Latini - eletta alla Camera - la consigliera regionale di Fabriano in quota Lega Chiara Biondi l’avrebbe spuntata sulla collega di partito Daniela Tisi, dirigente regionale alle Attività culturali.

Chi entra

Con tre consiglieri regionali che entreranno in giunta, cambieranno le coordinate dell’assemblea legislativa: Monica Acciarri - ex capo della segreteria dell’assessore alla Sanità Almerino Mezzolani nello Spacca II - prima dei non eletti in quota Lega alle Regionali nella provincia di Ascoli, subentrerà ad Antonini, mentre il posto in Consiglio di Chiara Biondi, restando nello stesso partito, verrà ereditato dalla jesina Lindita Elezi. Altro giro: l’ex sindaco di Falconara Goffredo Brandoni entrerà a Palazzo Leopardi al posto di Ciccioli per Fratelli d’Italia. E via al nuovo corso.