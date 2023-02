Primi fiocchi a bassa quota sulle Marche: le previsioni meteo di oggi 8 febbraio 2023. Gli aggiornamenti

L'allerta verde terminerà (proroghe permettendo) fino alla mezzanotte di oggi. L'allarme possibile è per la neve prevista sulle Marche fino a bassa quota. I primi fiocchi stanno già cadendo, dalle prime ore di questa mattina, su Maceratese, Fermano e Ascolano anche sulla costa. In provincia di Pesaro e Urbino e Ancona non si segnalano precipitazioni. Nulla di importante, comunque: l'intenisità, bassa, al momento non ha provocato problemi alla viabilità.

Strada bianca a Caldirola

Le previsioni meteo

Le previsioni di oggi, secondo la Protezione Civile regionale: cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso, con nuvolosità più intensa durante la seconda parte della giornata sui settori centro-meridionali ed estremi settori settentrionali.

San Benedetto la città più "calda" delle Marche con 8 gradi di massima



Precipitazioni deboli, locali al mattino e sparse nel corso del pomeriggio in particolare sui settori centro-meridionali. I fenomeni, in particolare al pomeriggio, saranno nevosi fino a quote pianeggianti. Temperature massime stazionarie o in lieve diminuzione; calo delle temperature nel corso del pomeriggio. Venti orientali di brezza tesa, con locali rinforzi fino a vento moderato lungo la fascia costiera. Mare inizialmente mosso, con moto ondoso in parziale aumento fino a diventare localmente molto mosso nel corso del pomeriggio.

La campagna maceratese questa mattina