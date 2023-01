Arriva la neve nelle Marche: fiocchi anche sulla costa tra venerdì e sabato

Preparatevi: arriva la neve a bassa quota in tutte le Marche. Sabato nevicherà anche sulla costa. Il graduale ingresso di aria artica dal Nord Atlantico verso la nostra penisola determinerà per i prossimi giorni ancora fenomeni di instabilità con temperature in graduale calo. Dalla serata di venerdì le precipitazione saranno prevalentemente nevose.

Previsioni per Giovedì 19 gennaio 2023

Cielo irregolarmente nuvoloso con maggiori addensamenti cumuliformi sulle zone montane e schiarite più ampie sulla fascia collinare e costiera. Precipitazioni: rovesci sparsi nelle zone montane con limite delle nevicate in graduale calo da 900m fino a 600m in serata; fenomeni isolati altrove. Temperature in diminuzione. Venti di brezza tesa o moderati sud-occidentali con raffiche fino a vento forte sulle zone montane. Rotazione da nord-ovest nel corso del pomeriggio/sera con rinforzi lungo la costa. Mare mosso

Previsioni per Venerdì 20 gennaio 2023

Cielo da parzialmente nuvoloso a nuvoloso per nubi basse stratificate. Nuvolosità in aumento nel pomeriggio/sera per l'arrivo di nubi medio-alte e per l'ispessimento dello stato già presente dal mattino. Precipitazioni dal pomeriggio deboli piogge in ingresso dal mare con tendenza ad assumere carattere di rovescio in serata. Limite delle nevicate inizialmente attorno ai 500m in graduale calo verso i 300m in serata. Temperature in diminuzione. Venti di brezza tesa o moderati nord-occidentali, per disporsi rapidamente da nord-est e rafforzare dal dardo pomeriggio con raffiche fino a vento forte lungo la costa. Mare da mosso a molto mosso in serata



Previsioni per Sabato 21 gennaio 2023

Cielo molto nuvoloso. Precipitazioni nevicate deboli e diffuse fino a quote di pianura. Temperature in lieve diminuzione con poca escursione termica tra le massime e le minime. Venti moderati nordorientali con raffiche fino a vento forte lungo la costa. Mare molto mosso.

Tendenza per i giorni successivi: la permanenza del minimo sull'Italia centro-meridionale continuerà a mantenere la situazione poco evolutiva con nevicate fino a quote basse fino ai primi giorni della settimana prossima.