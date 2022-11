Linda Binotti di Fossombrone, laureata in Economia alla Bocconi col massimo dei voti, era una navigator fino a ieri e non ci sta a passare per una stipendiata a sbafo. Dice che l’esperienza nelle Marche è stata la più riuscita: alcuni hanno potuto reinserirsi nel mondo del lavoro, altri no e non potrebbero mai. Per quanto riguarda lei, Linda, sta partecipando al concorso Arpal Umbria per Esperto del mercato e dei servizi per il lavoro. Ha sostenuto lo scritto a settembre.

Chi è il navigator?

«Siamo stati strumentalizzati politicamente, abbiamo perso un lavoro che avevamo meritato. C’è un vizio d’origine: c’era necessità d’inserire tecnici per fornire assistenza. Siamo entrati in corsa, con il RdC avviato nel marzo 2019».



Cosa faceva prima?

«Marketing per un’azienda andata in dissesto. Non volevo trovarmi in cattive acque, mi sono fatta licenziare e per una strana coincidenza mi sono trovata in queste condizioni».

Il suo curriculum?

«Sono laureata in Economia, mi interessano le tematiche di lavoro, le ho vissute in prima persona. Ero in disoccupazione e questa era una buona occasione, come altre 80mila laureati ho deciso di provare. Mi sono messa a studiare giorno e notte: l’ammissione era in base al voto di laurea, 107 su 110».

Un buon pedigree.

«Proprio scappati di casa non siamo Ho un master in comunicazione, altri dottorati di ricerca. Non siamo stati raccolti per strada e buttati lì dai 5 stelle. Sono lontana dalla politica, sono una tecnica. Laureata alla Bocconi in Economia aziendale. Magari chi decide per noi non ha neanche un titolo di istruzione superiore.

È delusa per la decisione di non rinnovare i contratti ai navigator?

«Sì, abbiamo avuto una formazione aziendale, la nostra mission era l’assistenza tecnica, per applicare la misura: e ora? Siamo lavoratori privati, non si applica il pubblico impiego per noi: non abbiamo diritti e abbiamo avuto la grande sfortuna di vincere per merito. Poi sono iniziati problemi veri».

Il modello Marche vale per il reddito?

«Le Marche sono una delle esperienze meglio riuscite a livello nazionale, c’è stato un programma di integrazione serio, una formazione scrupolosa e la massima collaborazione tra Cpi e Anpal. Fino al 31 ottobre lavoravamo come operatori dei Cpi».

A qualcuno avete trovato lavoro?

«Tra le persone trattate, profilate e quelle con chance occupazionali, posso dire che oggi ne sta lavorando il 30%».

Avete gestito direttamente l’incrocio domanda offerta?

«No, abbiamo gestito percorsi di accompagnamento fino alla segnalazione agli operatori che si occupano di intermediazione».

Quanto ha inciso la politica?

«Siamo dentro una tensione politica molto forte e bisogna smetterla con la gogna mediatica. Queste storie di povertà ci hanno umanamente molto segnato».

Il suo futuro come sarà?

«Rimango nel settore: seguo un concorso in Umbria e mi sto preparando per altri concorsi nei Centri per l’impiego, la stagione per la mia generazione si è aperta oggi».