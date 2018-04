Nuova serie di scosse nel cratere â€‹sismico: la più forte di magnitudo 2,9

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PIEVE TORINA - Non si placa lo sciame sismico nella zona del cratere dell'Italia Centrale, squassato dagli eventi a partire da quelli disastrosi del 2016.Una nuova serie di scosse è stata avvertita distintamente dalla popolazione anche se per fortuna non si segnalano danni a cose o persone. Ha aperto la serie una scossa di magnitudo 2.1 con epicentro a Pieve Torina all'1,42, poi 2.0 alle 8,18 (Pieve Torina), 2.9 alle 13,24 (Pieve Torina); 2.1 alle 13,54 (Pieve Torina), 2.3 alle 14,07 (Norcia) e 2.3 alle 15,05 (Muccia).