Damiano Bartozzi, sindaco di Montemarciano: le ultime violente mareggiate hanno costretto alla chiusura del lungomare, portando a galla la questione degli interventi con il maxi finanziamento di 12 milioni di euro destinato alle opere di difesa della costa.

A che punto siamo?

«Gli interventi di difesa della costa rientrano nel piano operativo sul dissesto idrogeologico per il 2019. A luglio 2021 è stata stipulata la convenzione tra Regione Marche, Provveditorato alle Opere Pubbliche, Rfi, Comuni di Montemarciano e Falconara Marittima. Come soggetto attuatore è stata indicata la Regione, mentre ente attuatore (che di fatto realizza il progetto) è il Provveditorato alle Opere Pubbliche».

APPROFONDIMENTI IL MALTEMPO Pesaro, i bagnini disperati al Comune: «Rischiamo di non avere più spiaggia»



Di che tipo di intervento si tratta?

«Gli interventi prevedono il rifiorimento delle scogliere a pettine già esistenti, con ripascimento al loro interno. La parte più importante dell’intervento consiste in un ripascimento di circa 320mila metri cubi di ghiaia prelevati dal fiume Esino e riversati nella zona compresa tra i ristoranti Acqua salata e Heidi».

Quei 12 milioni di euro (4 dei quali stanziati da Rfi) sono già a disposizione?

«Assolutamente sì, i fondi sono ancora tutti disponibili».

Dunque quando inizieranno i lavori?

«In base al cronoprogramma, gli interventi di prelievo della ghiaia dal fiume inizieranno il prossimo mese di settembre mentre il deposito della ghiaia in mare inizierà ad ottobre».

Ma a ogni mareggiata si contano danni sia alle strutture che al litorale e la strada: come vive questa situazione Montemarciano?

«Ovviamente sono molto preoccupato per le mareggiate e gli operatori hanno tutta la mia solidarietà, ma non possiamo fare nel frattempo interventi tampone. Sarebbero inutili».

L’intervento programmato sarà sufficiente?

«Credo che l’intervento che si farà sarà più che sufficiente per diversi anni. In futuro saranno previsti anche interventi di manutenzione ordinaria».

Dunque è fiducioso sulla risoluzione della questione?

«Oggi (ieri per chi legge, ndr.) ho partecipato ad una riunione in Regione in cui sono stato convocato insieme a tutti i rappresentanti degli Enti interessati. Le risposte della Regione sono state ben recepite da tutti gli Enti, sono fiducioso sull’efficacia e sulla bontà del progetto».