Monopattini e segway sulle ciclabili: Pesaro e Senigallia dettano la svolta

ANCONA - Non solo bici sulle piste ciclabili. Ma anche monopattini elettrici, hoverboard, segway e monowheel, protagonisti della micromobilità che lentamente ma inesorabilmente sta rivoluzionando gli spostamenti alternativi alle auto. Fino ad oggi circolavano fuorilegge o o in zone circoscritte e interdette al traffico: da sabato questa jungla a una e più ruote sarà regolamentata dall’entrata in vigore di un decreto legge ministeriale che introduce a livello sperimentale la possibilità di muoversi utilizzando anche questi dispositivi.Attenzione però: si potrà girare liberamente solo se i Comuni delibereranno in tal senso, predisponendo anche una segnaletica ad hoc, già decisa a livello ministeriale. Pesaro e Senigallia saranno i primi comuni marchigiani a dare il via, uno dei primi in tutta Italia. L’ha annunciato nei giorni scorsi il sindaco pesarese Ricci, fissando il taglio del nastro a fine agosto con un atto - già pronto - che verrà approvato in giunta martedì 30 luglio.E anche Maurizio Mangialardi ha la delibera pronta per il passaggio nell’esecutivo: la spiaggia di velluto per settembre avrà definito tutte le aree dove la micromobilità sarà ammessa. Intanto il sindaco di Senigallia si è attivato anche come presidente dell’Anci per verificare quali altri colleghi marchigiani stiano lavorando all’applicazione del decreto governativo. Ma attenzione bis: il ministro Toninelli ha specificato nel decreto legge che si tratta di una sperimentazione a tempo determinato.