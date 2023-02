La superstar Xiao Zhan alla boutique Tod's di via Montenapoleone a Milano: fan in delirio mandano il traffico in tilt

MILANO - Una folla oceanica, centinaia di cellulari puntati verso l'esclusivo ingresso della Tod's in via Montenapoleone a Milano, i fan in delirio e il traffico del centro letteralmente in tilt.

La star Xiao Zhan da Tod's, i fan mandano il traffico in tilt

Questa è stata l'accoglienza milanese riservata alla superstar cinese Xiao Zhan, che questa mattina ha visitato la boutique del famoso brand marchigiano: l'attore e cantante è stato accolto da centinaia di persone in delirio, molte delle quali si sono appostate davanti all'ingresso Tod's dalle prime ore della mattina per riuscire a vederlo da vicino. Missione riuscita.

Xiao Zhan si è fermato a salutare i suoi fan dopo una visita di oltre un'ora all'interno della boutique nella storica via del lusso milanese.