Migliaia di euro per pochi stracci: preso il falso stilista che ha colpito nelle Marche

PERGOLA – Arrestato il truffatore falso stilista che ha mietuto vittime anche a Pergola, Arcevia ed Apiro, nelle Marche.L’uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari dalla Squadra mobile di Catanzaro dopo che, sotto falso nome, si era spacciato per uno stilista in partenza per Lugano: con questi presupposti si era fatto dare circa mille euro per poi consegnare alcuni capi di vestiario di pessima qualità. Oltre che nelle province di Pesaro e Urbino, Ancona e Macerata, l’uomo avrebbe colpito anche in Calabria, Lazio, Campania ed Umbria.