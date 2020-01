Giorni della Merla? No, grazie. Sulle Marche cielo terso e clima mite, quasi una primavera anticipata

Giorni della Merla, i più freddi dell'anno? No, grazie. L'anticiclone subtropicale regala anche alle Marche giornate di bel tempo e temperature miti, quasi un antipasto di primavera. E, secondo gli esperti di www.3bmeteo.com, la situazione è destinata a prolungarsi. "La rimonta - spiegano infatti - di un un campo anticiclonico di matrice sub tropicale sull'Europa occidentale e sul Mediterraneo porterà ad una chiusura di gennaio molto mite su tutta l'Italia sconfessando la tradizione che vorrebbe i giorni della merla come quelli più freddi dell'inverno.

La causa sarà un vortice polare molto attivo che raggiungerà il culmine proprio tra fine mese e inizio febbraio con una conseguenze risalita di latitudine dell'anticiclone sub tropicale che andrà a collocarsi lungo i meridiani centrali, occupando la posizione che invece dovrebbe essere appannaggio delle grandi perturbazioni. Anticiclone che sarà comunque insidiato da infiltrazioni di aria più umida provenienti da ovest, responsabili di qualche disturbo nuvoloso.

Questi disturbi interesseranno prevalentemente le regioni tirreniche e potranno associarsi a qualche pioggia nella giornata di mercoledì e poi nuovamente nella giornata di venerdì ma si tratterà comunque di fenomeni esigui che avverranno in un contesto di generale stabilità. Anche le temperature saranno generalmente miti salvo locali inversioni nelle valli. Le massime si attesteranno sui 14-16°c con punte anche superiori sulle regioni adriatiche e l'estremo Sud. Alta pressione e clima mite ci accompagneranno anche per l'inizio di febbraio".

Ultimo aggiornamento: 10:33

