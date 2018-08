Una tregua al caldo opprimente: in arrivo temporali anche sulle Marche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – Una tregua all’ondata di calore? Forse. Gli esperti di Meteo.it annunciano la possibilità di temporali, nelle prossime ore, anche sulle Marche.«Primi cambiamenti del tempo sull'Italia: tanti temporali oggi sul nostro Paese, localmente anche di forte intensità, sia pure in un contesto anticiclonico non ancora compromesso». Il Meteo.it avvisa che «la struttura anticiclonica presente ormai da diversi giorni sul nostro Paese va comunque via via indebolendosi, lasciando spazio alle correnti fresche, responsabili di fenomeni a carattere temporalesco che nella giornata odierna interesseranno soprattutto i rilievi alpini, l'Emilia e i settori appenninici centro-meridionali, con locale sconfinamento alle aree circostanti, specie tirreniche». Inoltre, «rischio di grandine o comunque di precipitazioni particolarmente intense, soprattutto su Umbria e Nord Lazio». Antonio Sanò, direttore e fondatore del Meteo.it, annuncia che «domani i temporali interesseranno il Nord-Ovest, a causa di un impulso fresco atlantico, ma qualche rovescio potrà verificarsi anche al Centro, in particolare su Umbria, aree interne toscane, Marche, Abruzzo e Sicilia. Andrà meglio venerdì e nel prossimo weekend, con più sole e fenomeni più rari».