Arriva la tempesta di San Valentino e la Protezione civile avverte: «Sulle Marche di nuovo vento a 100 km orari». Dove e quando

L'Inverno si affaccia sulle Marche? Di sicuro anche incombe la perturbazione di San Valentino.

L'annucio è degli esperti di www.3bmeteo.com, ma è accompagnanata anche dall'allerta della pr4tezione civile delle Marche. L'allerta, valido dalle 18 di oggi, giovedì 13 febbraio, e le 18 di domani annuncia l'arrivo sulle Marche di forti venti. Sulle coste raggiungeranno il grado di burrasca (63-75 km/h), ma nell'entroterra sono previste raffiche di vento fino al grado di tempesta (87-102 km/h)

"Fino a giovedì pomeriggio poche novità sull’Italia - spiegano gli esperti di 3bmeteo - lambita dal potente flusso atlantico che tanti danni ha portato sul Centro-Nord Europa, ma anche sull’Italia dove il vento ha scoperchiato tetti e provocato anche una vittima in Valtellina. “Avremo dunque tempo secco, in prevalenza soleggiato o a tratti parzialmente nuvoloso, con al più qualche nevicata sulle Alpi di confine. Andranno anche temporaneamente attenuandosi i sostenuti venti da Ovest-Nordovest. Tra giovedì sera e venerdì ci attendiamo invece il passaggio di una veloce perturbazione nord atlantica che riporterà qualche rovescio, anche a sfondo temporalesco, un nuovo rinforzo del vento e un calo termico. Si tratterà tuttavia di un episodio fine a sé stesso, in quanto già nel weekend rimonterà nuovamente l'anticiclone, con prosecuzione di questo trend decisamente anomalo, che di invernale ha ben poco.”

Tra la sera di giovedì e la notte su venerdì la perturbazione nord atlantica raggiungerà il Nord portando a qualche pioggia o rovescio soprattutto sulle regioni di Nordest, Liguria orientale e nevicate su Alpi e Prealpi inizialmente oltre 1100-1500m ma con quota in calo a tratti sin sotto gli 800-1000m. Qualche fugace piovasco potrebbe interessare anche al Sardegna, mentre precipitazioni più incisive sono attese sull'alta Toscana dalla sera. Non sono da escludersi locali brevi temporali fuori stagione in Valpadana sui settori toscani settentrionali. Venerdì la perturbazione scivolerà con rapidità verso il Centro-Sud portando qualche rovescio o temporale sparso, mentre al Nord e alta Toscana sarà praticamente tutto finito sin dal mattino. Ad ogni modo entro fine giornata anche sul resto del Paese le precipitazioni andranno attenuandosi con residui fenomeni all'estremo Sud. Il tutto verrà accompagnato da un calo delle temperature che tuttavia sarà più avvertibile in montagna e in generale sul versante adriatico. Su Nordovest e tirreniche infatti i venti di caduta alpini e appenninici potranno invece favorire temperature diurne ancora miti per il periodo. La ventilazione infatti tornerà a farsi sostenuta dapprima da Ovest-Sudovest poi da Nord con mari mossi o molto mossi.

