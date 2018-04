Primo Maggio, serve l'ombrello: nelle Marche pioggia dal pomeriggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – I giorni quasi estivi rischiano di interrompersi proprio sul più bello, il Primo Maggio.Il servizio meteo della protezione civile delle Marche, infatti, prennauncia un peggioramento del tempo a cominciare proprio da martedì pomeriggio. Il cielo si annuvolerà a partire dall’entroterra, con piogge prima sporadiche e poi più sistematiche, comunque più copiose nelle zone montane. Anche se in serata saranno diffuse su tutta la regione. In calo le temperature massime. In calo le temperature massime.