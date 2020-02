Meteo, caldo e sole per tutto il weekend. Ma la prossima settimana tornano pioggia e venti freddi. Ecco dove e quando

Ultimo aggiornamento: 13:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Godiamoci l'aria di primavera per tutto ilperché le condizionila prossima settimana cambieranno. A sostenerlo le previsioni de ilmeteo.it che annuncianoin arrivo.L'Italia continua ad essere sotto un potente scudo anticiclonico che mantiene il tempo stabile con temperature primaverili e giornate soleggiate. Per tutto il fine settimana e nella giornata di lunedì non ci saranno cambiamenti climatici di rilievo, ma dasarà possibile notare delle mutazioni. Si rinforzeranno i venti di Libeccio che porteranno un incremento delle nubi su tutto il Nord e su gran parte dell'area tirrenica, specie al centro. Le piogge interesseranno il Nordovest e a tratti anche le regioni settentrionali più ad est e possibili rovesci potrebbero arrivare anche sulla Toscana con un abbassamento delle temperature fino anche di 10 gradi.Mercoledì la perturbazione tirrenica arriverà nelle regioni centrali, mentre al Sud il tempo resterà stabile. Il maltempo avrà però vita breve e già dal prossimo weekend su tutta la Penisola potrebbero tornare sole un nuovo aumento delle temperature.