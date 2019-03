Meteo, weekend di sole ma non per tutti: attesi temporali e grandine

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Questa parentesi difavorevole, con caldo e bel tempo subirà uno stop nel weekend, ma sono in alcune regioni d'Italia. Ledicono che una perturbazione farà breccia nell'anticiclone, mettendo a rischio le tanto attese gite fuori porta con temporali e grandinate. Vediamo dunque cosa succederà fra Sabato e Domenica e quali saranno le zone colpite dalla brutto tempo.Già oggi gli effetti dell'annunciata perturbazione si faranno sentire sull'arco alpino e nel pomeriggio sera sulle zone del medio basso Adriatico e su parte del Sud. Sabato mattina il meteo sarà tranquillo al Nord e sulle aree tirreniche del Centro, mentre avremo un tipo di tempo molto instabile sull'Abruzzo, il Molise, la Puglia con piogge e temporali in rapida estensione anche alla Basilicata, la Campania, la Calabria ed il nord est della Sicilia. Prestare attenzione ai rovesci temporaleschi i quali, localmente, potrebbero essere accompagnati daepisodi di grandine.Col passare delle ore, i fenomeni, tenderanno ad esaurirsi sull'area adriatica e nel pomeriggio insisteranno ancora fra la Basilicata, la Calabria tirrenica ed ancora sui settori settentrionali della Sicilia. Su queste zone il tempo andrà migliorando verso sera. Calano le temperature e rinforzano i venti da Nord; ancora tempo buono e molto mite altrove seppur con un moderato calo termiconei valori diurni.Buone notizie invece per la giornata di Domenica quando l'alta pressione tornerà a proteggere tutto il nostro Paese mantenendo condizioni di buona stabilità e con clima sempre molto mite per la stagione.