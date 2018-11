Non c'è tregua: nuova pertubazione, weekend di pioggia in tutta Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nessun segno di stabilità per il nostro Paese. Una serie di perturbazioni continuerà a far piovere su molte regioni, non solo in questo weekend, ma anche la prossima settimana. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che domani nella prima parte della giornata le precipitazioni riguarderanno principalmente il Nord, la Toscana, il Lazio e la Sicilia, poi nel pomeriggio continueranno a bagnare il Nord solamente il Piemonte e la Liguria, ma anche la Sardegna. In serata peggiorerà fortemente sulle due isole maggiori.Domenica il maltempo, che colpirà intensamente Sardegna e Sicilia si estenderà al resto del Sud, raggiungerà il Centro come il Lazio, l'Umbria e la Toscana e infine il Nord come l'Emilia Romagna, mentre continuerà a piovere sul Piemonte e la Liguria. «Anche la prossima settimana un treno di perturbazioni raggiungerà a più riprese le regioni centro-settentrionali e la Sardegna con piogge e locali temporali - avverte Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it - Sarà più asciutto il Sud dove però peggiorerà nella giornata di mercoledì».