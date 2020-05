Meteo, in arrivo il maltempo su parte dell'Italia: nei prossimi giorni calo delle temperature. Ecco dove e quando

Emilia-Romagna

causa della natura del minimo, presente soprattutto alle quote superiori i fenomeni saranno abbastanza discontinui arealmente ma localmente i temporali che saranno la tipologia prevalente delle precipitazioni potranno risultare anche forti. Difficile al momento dire con precisione dove, tuttavia pensiamo che la Sardegna sarà una delle regioni a rischio, poi le regioni del medio basso Adriatico e sicuramente le zone interne appenniniche dove avremo anche il contributo convettivo delle correnti instabili. Anche la Sicilia potrebbe vedere qualche forte fenomeno ma per il momento non possiamo dare alcun dettaglio vista la situazione ancora delicata

