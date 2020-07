Break nell'estate con temperature in picchiata e temporali con rischio grandine anche sulle Marche. Ecco quando e dove

ANCONA - La stagione estiva e turistica sta faticosamente prendendo il via dopo il lockdown, ma è in arrivo il primo vero break nell'estate che porterà, anche nelle Marche, maltempo e temporali nel prossimo weekend.

"Le avvisaglie del nuovo peggioramento - spiegano infatti gli esperti di www.3bmeteo.com - che si concretizzerà sin dalle primissime ore di venerdì al Nord si scorgeranno già da questa sera, quando dall'Atlantico un fronte avrà raggiunto le regioni settentrionali a partire dall'arco alpino. La causa consisterà nel cedimento del bordo settentrionale dell'anticiclone e nel contemporaneo abbassamento di latitudine di una saccatura proveniente dal Nord Atlantico che piloterà il fronte in questione. Già nella notte questo valicherà le Alpi e si riverserà sulla Val Padana con fenomeni anche molto forti che in giornata si estenderanno alla Liguria e poi fino alle regioni centrali, specie adriatiche, determinando anche un sensibile calo delle temperature.



Al Nord piogge e temporali già tra la notte ed il mattino su Alpi e Val Padana centro-orientale, in estensione in giornata ai restanti settori delle pianure e alla Liguria, anche di forte intensità e accompagnati da grandine e raffiche di vento. In serata tendenza ad attenuazione dei fenomeni all'estremo Nordovest. Al Centro inizialmente soleggiato o poco nuvoloso salvo addensamenti e locali piovaschi sull'alta Toscana. In giornata peggiora su Marche e parte dell'Umbria con rovesci e qualche temporale in locale sconfinamento alle zone interne abruzzesi e al Reatino, rovesci sulla dorsale toscana, rimangono condizioni più soleggiate su Toscana centro-occidentale, resto del Lazio e Sardegna".

Previsioni confermate anche dal servizio Assam della Regione Marche: "Venerdì cielo sereno o poco nuvoloso al primo mattino, progressiva discesa di nuvolosità irregolare, dapprima più a quote alte, poi più cumuliforme, soprattutto sulla fascia interna e specialmente nelle ore centro-pomeridiane, ma con rinnovi serali e notturni da nord. Precipitazioni a carattere sparso, attese a partire dalla provincia di Pesaro-Urbino specialmente dalla tarda mattinata e ore centrali, in espansione verso sud prediligendo la fascia interna, con localizzazioni temporalesche soprattutto nel pomeriggio e dalla sera; tendenza a nuovi passaggi serali-notturni a partire dal comparto settentrionale".

