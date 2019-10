Meteo, arriva il maltempo, pioggia sulle regioni adriatiche. E domenica peggiora ancora: ecco dove

VIA VAI DI PERTURBAZIONI SULL’ITALIA, CLIMA PIU’ FRESCO E VENTILATO

PONTE DI OGNISSANTI IN PARTE COMPROMESSO DAL MALTEMPO

TENDENZA METEO: PRIMA DECADE DI NOVEMBRE MOLTO PIOVOSA?

Ultimo aggiornamento: 13:53

E' arrivato. L'autunno si è fatto attendere lasciandoci godere di una lunga estate di ottobre. Il ponte di Ognisanti infatti saà almeno in parte caratterizzato dal. Nei prossimi giorni via vai di perturbazioni atlantiche con tempo a tratti piovoso e clima più fresco e ventoso. E' probabile una intensa perturbazione nella giornata di domenica. Ma vediamo le previsioni di«Nei prossimi giorni l’Italia sarà esposta a umidi venti atlantici che determineranno tempo assai dinamico con passaggi piovosi alternati a parentesi asciutte, il tutto in un contesto climatico progressivamente più fresco - afferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara - . Attualmente siamo interessati da una modesta perturbazione che nelle prossime ore porterà piogge e rovesci sparsi al Centro, specie sul versante, localmente anche al Sud; molte nubi ma poche piogge al Nord con calo delle temperature. Giovedì è attesa una nuova perturbazione che porterà ulteriori piogge e rovesci sparsi al Centrosud, anche a carattere temporalesco su Sardegna e regioni tirreniche dove il grosso dei fenomeni è atteso a fine giornata; ai margini il Nord con tempo più asciutto. Le temperature saranno in calo anche al Centro, più contenuto al Sud, con venti a tratti sostenuti tra Ponente, Maestrale e Grecale: bora sull’alto adriatico con raffiche di oltre 60-70km/h su».«La perturbazione giunta giovedì porterà piogge e rovesci sparsi al Sud e sulle Isole nella giornata di Ognissanti - prosegue Ferrara di 3bmeteo.com -, marginalmente coinvolto il Centro con qualche fenomeno più probabile sul Lazio; variabilità asciutta altrove. Nel weekend è tuttavia attesa una perturbazione atlantica decisamente più intensa, che soprattutto domenica potrebbe portare condizioni di maltempo diffuso specie al Nord e lungo le regioni tirreniche, con piogge talora abbondanti. Il tutto accompagnato da venti anche forti tra Libeccio e Scirocco con mari molto mossi o agitati».«L’autunno potrebbe fare la voce grossa nel mese di novembre, con una prima decade che si prospetta molto instabile o a tratti perturbata. Le grandi perturbazioni atlantiche dovrebbero infatti interessare anche l’Italia, riproponendo ondate di maltempo in più occasioni e talora neve abbondante sulle Alpi alle alte quote. Seguiranno importanti aggiornamenti» concludono da 3bmeteo.com