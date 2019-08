Tre giorni di caldo africano poi piogge e temporali Ecco dove e quando

ANCONA - Torna ilsull'Italia, ma non durerà più di tre giorni: l'anticiclone è tornato ad espandersi sul nostro Paese con termometri in aumento fino a 35 gradi e il ritorno in grande stile dell'alta pressione, scrive il team del sito ilMeteo.it. Dopo tre giorni di tempo abbastanza stabile e temperature in ripresa, però, a metà settimana arriverà un nuovo vortice perturbato e la situazione potrebbe cambiare radicalmente con forti temporali.Da lunedì lo spostamento verso i Balcani dell'area depressionaria, porterà ad una generale risalita della pressione. Un promontorio anticiclonico nord africano riprenderà a salire verso il nostro Paese. L'aumento termico previsto soprattuttocoinvolgerà più o meno tutta l'Italia ma si farà sentire in particolare al Sud e sulle due Isole Maggiori. In questo frangente, i termometri si attesteranno su valori ben superiori alla media stagionale: l'alito africano farà schizzare la colonnina di mercurio, la Basilicata, la Calabria, la Sicilia e parte della Sardegna. Farà lievemente meno caldo invece al Centro Nord dove si toccheranno punte di 32-33°C al Centro e intorno ai 30-31°C sulle regioni settentrionali.