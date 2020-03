Meteo: arriva il maltempo, previste piogge, temporali, neve e burrasche di vento. Ecco dove e quando

TORNA IL MALTEMPO SULL'ITALIA, TRA LUNEDI’ E MARTEDI’ VORTICE CICLONICO

ALTRE PIOGGE ANCHE NEI GIORNI A SEGUIRE

Nuova settimana movimentata sull'Italia, tra lunedì e martedì vortice ciclonico con maltempo e venti forti su gran parte d'Italia, copiose nevicate sulle Alpi poi anche sull'Appennino. A seguire altre perturbazioni, specie al Centrosud. Ma vediamo le previsioni di 3bmeteo.com nel dettaglio.«L'Inverno si da una scossa e il tempo torna a farsi dinamico anche sull'Italia, con un vortice ciclonico previsto tra lunedì e martedì proprio sul cuore del nostro Paese» lo conferma il meteorologo diEdoardo Ferrara. «Sono attese le prime veresignificative dopo oltre due mesi di latitanza, anche abbondanti in particolare al Nord e sulle regioni tirreniche dove si potranno superare picchi locali di 80-100 mm, in particolare su Liguria, alta Toscana e a ridosso delle Prealpi».«Non mancheranno anche locali manifestazioni temporalesche - prosegue Ferrara di 3bmeteo.com - mentre lascenderà finalmente copiosa sulle nostre Alpi e Prealpi in genere dai 900-1300 metri, ma con quota in calo entro martedì. Attesi accumuli complessivi anche di oltre mezzo metro dai 1500-1700 metri di quota. Neve che non mancherà di interessare anche l', soprattutto centro-settentrionale, inizialmente solo a quote elevate, ma poi finsempre martedì. Le temperature subiranno un progressivo calo dapprima al Nord, poi al Centrosud. Il tutto sarà accompagnato daanche di burrasca dapprima di Libeccio e Scirocco, poi Ponente e Maestrale con raffiche di oltre 70-80 km/h al Centrosud, mari agitati e possibili difficoltà nei collegamenti con le Isole minori».«Non sarà finita qui: passato questo vortice ciclonico il prosieguo della prossima settimana dovrebbe essere caratterizzato da tempo spiccatamente variabile sull’Italia con ulteriori passaggi piovosi. Questa volta le regioni più coinvolte dovrebbero essere quelle del Centrosud, con ulterioriine venti a tratti sostenuti. Con l’avvio di marzo e della Primavera meteorologica l’anticiclone, così ingombrante negli ultimi due mesi, si farà da parte almeno per un po' di giorni, lasciando spazio a quel dinamismoche in questo momento serviva all'Italia» concludono da 3bmeteo.com.