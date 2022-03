Dallo scirocco con cieli rossi a piogge con temperature di nuovo in calo con qualche nevicata sull'Appennino: ecco che tempo ci aspetta nel weekend

Dopo il passaggio di una corrente di scirocco che porterà sabbia del deserto, tanto da colorare i cieli di rosso, e qualche grado di temperatura in più oggi, da domani (venerdì 18 marzo) il meteo cambia. E così oltre ad un calo termico, sono previsti piogge e rovesci anche sulle regioni adriatiche. Ma vediamo con 3bmeteo.com che cosa ci aspetta nel weekend che è alle porte.

Venerdì 18 marzo

Nubi in aumento su gran parte d'Italia, a parte schiarite ancora ampie su Alpi, Triveneto, Marche e regioni tirreniche centro-settentrionali, seppur offuscate da velature e stratificazioni alte. Deboli piogge in arrivo a fine giornata al Nord sulle Alpi centro-occidentali con neve dai 1200/1300m, a tratti sporca di sabbia desertica. Piogge più organizzate al Sud e sul medio Adriatico, tendenti a divenire più insistenti in serata su Calabria ed est Sicilia, alcune piogge in un contesto nuvoloso anche in Sardegna, specie orientale. Temperature in diminuzione e ventilazione moderata o tesa orientale.

Il grafico di 3bmeteo.com con le previsioni per il weekend

Sabato 19 marzo

In prevalenza soleggiato sulle regioni settentrionali salvo addensamenti a ridosso dell'arco alpino, in intensificazione in serata sui rilievi piemontesi e lombardi con deboli nevicate dai 700/900m. Bel tempo prevalente in Toscana, Marche, Umbria e alto Lazio, nubi via via più compatte verso il Sud peninsulare con piogge e rovesci sparsi più frequenti nella prima parte della giornata, specie tra Sicilia e Calabria. Maltempo in Sardegna con piogge diffuse. Neve sull'Appennino dai 700/1000m, a quote leggermente superiori in Sicilia, fino a 1500m in Sardegna. Temperature in diminuzione.

Domenica 20 marzo

Residue deboli nevicate sulle Alpi occidentali anche a quote basse, bel tempo sul resto del Nord. Spiccata variabilità sulle regioni centro-meridionali con maggiori addensamenti sui settori tirrenici meridionali dove saranno più probabili piogge e qualche rovescio, nella prima parte della giornata anche sul medio versante adriatico. Quota neve sull'Appennino intorno a 500/800m. Ancora instabile in Sardegna, ma con piogge in esaurimento entro sera. Temperature in ulteriore calo.

Ultimo aggiornamento: 13:19

