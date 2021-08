Forte vento e pioggia, caduti alberi e tegole. Salvati tre bagnanti spinti al largo, ormeggio difficile per Msc Splendida

ANCONA - Un quarto d'ora di vento e pioggia tropicali ha sferzato, questa mattina, le province di Ancona e Macerata. Molti disagi, a mezzogiorno i vigili del fuoco avevano già effettuato più di 50 interventi per riportare la sicurezza in strade e case. Le richieste pervenute alla centrale operativa sono per alberi e rami sulla sede stradale, rimozione di tegole o camini pericolanti.

Le zone maggiormente colpite della Provincia di Ancona sono quelle relative ai comuni di Jesi, Ancona, Falconara Marittima, Chiaravalle e altri comuni presenti della fascia collinare. Anche per la provincia di Macerata le zone più colpite risultano essere quelle interne come i comuni di Camerino, Castelraimondo e Macerata.

Momenti di apprensione anche in porto ad Ancona. La burrasca si è abbattuta su Msc Splendida che stava entrando in porto. Sono stati due rimorchiatori a consentire l'ormeggio in sicurezza, nonostante le condizioni meteo, della nave che ha iniziato a intraversarsi sulla bocca di ingresso mentre a bordo l'acqua usciva dalla piscina, dai tavoli volavano a terra le suppellettili, con qualche passeggero che si è spaventato un po'. Poi, come detto, nonostante le difficoltà, l'ormeggio è stato completato.



Il forte vento ha scompigliato la prima giornata di domenica di agosto per chi stava al mare. Lettini e ombrelloni sono volati ma non si registrano problemi alle persone. Anche un episodio che ha dapprima suscitato forte preoccupazione si è poi risolto senza particolari patemi. E' successo a Palombina, dove a causa di un'onda anomala tre persone che stavano facendo il bagno, tra cui un bambino di 8 anni, sono stati portati al largo. A trarli di impiccio i bagnini che li hanno recuperati con il pattino. In via precauzionale, sono arrivate l'automedica del 118 e l'ambulanza della Croce Gialla che ha anche inviato sul posto gli operatori con il quad.

