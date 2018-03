La tregua Burian dura poco: Marche di nuovo sotto la neve già questa sera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – In diverse zone delle Marche è tornato a splendere il sole, seppur senza scaldare troppo, ma la tregua del Burian durerà poco.La Protezione civile regionale ha infatti da poco diramato un nuovo allerta che prevede un rapido ritorno della neve in particolare nella zona nord della ragione. L’avviso è valido 24 ore e parte da questa sera a mezzanotte fino alla mezzanotte tra giovedì e venerdì. Sono previste nevicate nevicate moderate (20-60 cm), nelle arre interne della Provincia di Pesaro e Urbino e in quella di Ancona. Deboli (fino a 20 cm) sul resto della regione, ma con possibili accumuli più alti soprattutto nelle zone collinari. Ma, di nuovo, nevicherà fino al mare. Allerta giallo (il meno grave) per le valanghe su tutte le montagne della regione.