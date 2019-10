Temporali e freddo, arriva l'autunno sulle Marche: allerta meteo della Protezione civile

ANCONA - Temperature giù, nebbia e temporali: primo squillo dell'autunno nelle Marche, alemno nella zona settentrionale.

Il servizio di Protezione civile delle Marche ha infatti diramato un allerta meteo per domani, mercoledì 30 ottobre. L'avviso è valido per 24 ore dalla mezzanotte di oggi e annuncia l'arrivo di temproali, che localmente potranno essere anche di un certa intensità, nelle zone 2 e 4, cioè nelle zone costiere delle province di Ancona e Pesaro e sul versante nord del maceratese.

Le temperature sono previste in sensibile calo praticamente ovunque, mentre è possibile la fomazione di nebbia e foschie.

