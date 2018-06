La Protezione civile avverte: ancora una giornata di temporali sulle Marche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – Il sole splende, e scalda eccome, da poche ore, ma già la Protezione civile emana un allerta meteo per il ritorno della situazione di instabilità sulle Marche. L’avviso è valido dalle 14 di oggi mercoledì 13 giugno fino alla mezzanotte tra giovedì 14 e venerdì 15 e prevede un allerta “giallo” (medio) per temporali su tutta la regione. Temporali che localmente potrebbe raggiungere anche una certa intensità. Tanto che la Protezione civile regionale indica come giallo anche il rischio idraulico e idrogeologico: sono possibili, cioè, anche allagamenti e smottamenti.