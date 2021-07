Meteo Marche, arriva l'aria più fresca che porterà anche la pioggia. Ecco quando e dove

ANCONA - Meteo Marche, arriva il fresco ma si porterà dietro anche la pioggia. Vanno in questa direzione le previsioni del Bollettino meteorologico per le Marche diffuso dall'Assam, che sottolinea come l'arrivo della pioggia, così inviso a chi sta in vacanza, è comunque un fattore positivo per evitare il rischio della siccità.

APPROFONDIMENTI IL TOUR Sì viaggiare alla scoperta dei borghi delle Marche, oggi... TURISMO Lo spot delle Marche con il Mancio fa sballare l'Auditel: 263... ECCELLENZE A Dubai le Marche da Oscar con i video firmati Salvatores: domani le...

GUARDA LE PREVISIONI DELLA TUA CITTA'

LEGGI ANCHE

Escursionista stanco chiama i soccorsi a Cortina: salvato dopo una notte, ma il conto è di 7.500 euro

"Vivo azzurro", due marchigiani alla finale di Wembley. Ecco come sono riusciti a vedere le più grandi gare della Nazionale

Il bollettino conferma che la fase fresca stavolta durerà in modo importante per il nostro Stivale, grosso modo fino a lunedì/martedì, e specialmente sulle regioni centro-settentrionali. Inoltre, tra venerdì e sabato il vortice creatosi al centro scenderà lungo l'asse italiano portando il maltempo al centro-sud, oramai da tempo immemore lasciato all'asciutto e coinvolgendo anche il versante adriatico.

Giovedì 15 luglio 2021

Cielo sereno o poco coperto al mattino, comparsa di maggiore nuvolaglia sparsa specie fino a quote medie (altostrati e qualche cumulo) in ingresso da ponente nel pomeriggio e visibile soprattutto sulla fascia appenninica; velature serali da nord per fine giornata e la sera.

Precipitazioni non previste.

Venti deboli da sud-ovest sulla fascia appenninica, a regime di brezza sud-orientale su quella costiera; poco percepibili sulla fascia intermedia.

Temperature in flessione le minime, stabili o appena in recupero le massime

Venerdì 16 luglio 2021

Cielo dapprima parzialmente sporcato da nuvolaglia a quote medio-alte, poi con maggiore estensione e stratificazione nelle ore centrali e pomeridiane grazie a strati e cumulonembi in formazione e movimento verso sud.

Precipitazioni attesi fenomeni piuttosto diffusi e temporaleschi a partire da nord nelle ore centro-pomeridiane, in traslazione verso le regioni meridionali, prediligendo la fascia interna, per poi scemare per la sera e la notte.

Venti sino a moderati da nord e nord-est. Temperature con poche variazioni, al rialzo per le minime, al ribasso per le massime

Sabato 17 luglio 2021

Cielo irregolarmente e prevalentemente coperto da nuvolosità stratificata in ingresso dall'Adriatico a partire dalle coste centro-settentrionali e in estensione verso l'interno dove andranno a consolidarsi con maggiori ispessimenti sul settore montuoso.

Precipitazioni previste a carattere piuttosto diffuso e duraturo sin dal tardo mattino, sebbene a tratti intermittente, in propagazione dalla fascia costiera verso quella interna; fenomeni temporaleschi sparsi in special modo al centro-sud; si prevede la prosecuzione della fenomenologia anche in nottata.

Venti moderati dai quadranti settentrionali.

Temperature in flessione.

Domenica 18 luglio 2021

Cielo prevalentemente nuvoloso e con buona stratificazione al mattino, seguito da maggiore irregolarità e variabilità, con dissolvimenti in espansione dalle coste nord tra il pomeriggio e la sera.

Precipitazioni per il momento ancora attese con buona diffusione sino alle ore centrali o primo pomeridiane, poi a scemare contraendosi verso l'entroterra meridionale.

Venti ancora moderati settentrionali.

Temperature in recupero le massime.

© RIPRODUZIONE RISERVATA