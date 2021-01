Marche nella morsa del maltempo: vento a cento km orari sulla costa e allerta valanghe sui Sibillini

ANCONA - La Protezione civile delle Marche ha diramato un'allerta meteo per la giornata di domani, sabato 23 gennaio, che annuncia l'arrivo di venti di tempesta sulle zone costiere ed il rischio di valanghe nell'area montana dei Sibillini.

L'allerta è valido per 24 ore a partire dalla mezzanotte tra oggi, venerdì 22 gennaio, e domani e annuncia l'arrivo di venti che sulla costa potranno raggiungere l'intensità di "tempesta violenta" (103-117 km/h) e nell'entroterra di "burrasca forte" (63-75 km/h). La Protezione civile ha anche diramato un allerta giallo (moderato) per il rischio valanghe per le zone "Monti Sibillini est e Laga Marchigiana" e "Monti Sibillini ovest"

