Zona gialla ma da domani poco sole. Anzi arrivano piogge e temporali anche forti. Ecco dove e quando

ANCONA - Una domenica di sole sulle Marche, con temperatura tiepida e cielo sereno, almeno sulla costa. Ma le previsioni meteo ci annunciano che qualcosa cambia, proprio con lo scattare della zona gialla Covid nella maggior parte delle regione della Penisola. L'anticiclone - afferma tra l'altro l'esperto Lorenzo Bardellino, sul sito di 3bmeteo.com - è «in declino con l'inizio della nuova settimana», le previsioni dicono «peggioramento al Centro-Nord. Stabile e caldo invece al Sud».

Ma vediamo nel dettaglio che succede

L'area di alta pressione che caratterizzerà il tempo durante il weekend del 25 aprile inizierà a cedere sin dalle prime ore della nuova settimana, sostengo a 3bmeteo.com. Stanno creandosi infiltrazioni umide e più instabili in Europa che riusciranno «ad erodere gradualmente l'anticiclone sul Mediterraneo centrale, determinando un peggioramento tra lunedì e martedì sulle regioni centrali e soprattutto su quelle settentrionali. Non si tratterà però di un affondo perturbato destinato a tutto lo Stivale, anzi: il Sud rimarrà protetto da un lembo dell'anticiclone africano proteso verso il Mediterraneo, alimentato anche da aria calda che favorirà tempo più stabile ed un certo incremento delle temperature».

METEO LUNEDÌ 26 APRILE

Nubi in intensificazione al Nord con qualche pioggia già al mattino sui settori alpini, specie occidentali, ulteriore peggioramento in giornata e soprattutto entro sera, quando piogge e rovesci si estenderanno a gran parte delle regioni centro-occidentali. Un po' di variabilità quindi al Centro Italia e Sardegna per il passaggio di nubi medio-alte e stratificate, a tratti compatte in giornata, con qualche debole pioggia o pioviggine tra pomeriggio e sera su alta Toscana, Appennino umbro e laziale, oltre che sulle zone interne della Sardegna. Più stabile al Sud, pur con cieli offuscati dal passaggio di stratificazioni alte, tendenti a divenire più spesse in serata sulle regioni peninsulari. Temperature in lieve calo al Centro-Nord, in lieve aumento al Sud.

METEO MARTEDÌ 27 APRILE

Ulteriore peggioramento al Nord con piogge e rovesci diffusi, specie in Liguria, con possibilità anche di qualche temporale e ritorno della neve sulle Alpi già dai 1600m circa, ma a fine giornata possibile attenuazione delle precipitazioni su estremo Nordovest. Intensificazione dell'instabilità anche al Centro con rovesci su Toscana, Umbria, interne marchigiane, in estensione in giornata ad alto Lazio, resto delle Marche e tratti dell'Abruzzo interno. Più asciutto su basso Lazio e costa abruzzese. Nubi irregolari in Sardegna ma con piogge meno probabili. Molto meglio al Sud, con clima asciutto e cieli al più parzialmente nuvolosi. Temperature in calo al Nord, pressoché stabili o in lieve calo al centro e Sardegna, in lieve aumento in Sicilia.

Ultimo aggiornamento: 11:53

