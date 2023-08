Marche pronte per l'anticiclone? Fiammata africana fino a Ferragosto. Ecco quando arriverà il “cammello”

ANCONA - Bombe d’acqua, trombe d’aria, bruschi cali di temperatura dopo un’ondata di calore che ha infiammato le Marche a luglio. In questa pazza estate non ci siamo fatti mancare niente. E non è ancora finita. Cerbero e Caronte hanno fatto spazio al ciclone Circe, accompagnato da un calo delle temperature che però torneranno a salire - specialmente nel prossimo weekend - senza arrivare a temperature esageratamente elevate. O almeno si spera. Dopo San Lorenzo arriverà infatti l’anticiclone africano che dall’interno del deserto del Sahara, si allungherà verso il mar Mediterraneo.

Arriva l'anticiclone africano

Si tratta di correnti d’aria calda di matrice subtropicale che provocheranno, oltre a un’estrema stabilità atmosferica con tanto sole, anche un aumento sensibile delle temperature.

Temperatura in rialzo

Settimana in arrivo caratterizzata da un ri-innalzamento delle temperature. Tornerà il caldo ma non quello afoso del mese di luglio. Nelle Marche le temperature non saranno eccessivamente elevate: per la giornata di oggi, martedì 8 agosto, si registrerà una temperatura massima di 30° in Ancona. Nelle altre province, le temperature oscilleranno tra i 26° e i 27°, con Urbino che scenderà a 21°. Temperature minime, invece, che non scenderanno al di sotto dei 15°. Situazione analoga quella di domani mercoledì 9 agosto: Ancona toccherà i 31°, mentre a Fermo prevista una temperatura massima di 29°. Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro a quota 27°, Urbino 21°. Temperatura minima che non scenderà al di sotto dei 17°.

L’anticiclone nordafricano riportera il “cammello” in Italia dal weekend con picchi umidi di 36-37 gradi. Il “cammello” ovviamente rappresenta la gobba dell’ anticiclone nordafricano, che trascina con se l’aria calda del Sahara. Insomma, sono previsti 3 giorni di caldo piacevole poi torneremo a sudare da San Lorenzo in poi e per almeno una settimana: le temperature percepite saliranno fino a 40 gradi e veleggeremo verso un Ferragosto molto umido e molto caldo.