Dopo la pioggia, un po' di sole. Ma il maltempo bussa alle porte: pioggia, vento, freddo. Ecco da quando e dove

ANCONA - Il sole sta per cedere il passo a una coda di maltempo nelle Marche. Con l'anticiclone atlantico che si spinge con decisione verso il Nord, masse d'aria fredda di estrazione artica invadono l'Europa centrale, il Mediterraneo e i Balcani: e anche l'Italia in queste ore è investita dai venti freddi del Nord, anche al Centro-Sud. Come spiegano gli esperti di 3bmeteo.com, gli impulsi di instabilità portano piogge e freddo sulle Alpi e in larghi tratti del Centro-Sud: altrove saranno maggiori gli spazi soleggiati, ma un po' ovunque ci saranno venti sostenuti e temperature in calo.

Nella giornata di domani martedì 16 marzo addensamenti e deboli nevicate sulle Alpi confinali già a partire dai 300/600m, in attenuazione in giornata con parziali schiarite ma in nuova intensificazione in serata. Più soleggiato invece sul resto del Nord con cielo terso. Bel tempo prevalente anche su Toscana e alto Lazio salvo un po' di variabilità temporanea nel pomeriggio con possibilità di locali brevi piovaschi sul Pontino. Sul versante centrale adriatico si avranno condizioni di maggior instabilità con rovesci intermittenti su Marche e Abruzzo, seppur in attenuazione in giornata e con tendenza a schiarite da nord.

Tempo ancora instabile al Sud con rovesci sparsi che risulteranno più frequenti su Calabria e nord Sicilia, al pomeriggio anche in Campania, asciutto invece su Sicilia meridionale e Salento con parziali schiarite. Neve sull'Appennino dai 600/900m, 1000/1200m in Sicilia. Spiccata variabilità in Sardegna con alcune piogge fino a metà giornata e neve dai 1300m, poi successivo miglioramento. Temperature ancora in calo, venti tesi o forti di Maestrale.

Nella giornata di mercoledì 17 marzo ancora nubi e deboli nevicate sulle Alpi confinali dai 500/700m, in esaurimento in giornata con tendenza a schiarite, soleggiato o poco nuvoloso sul resto del Nord. Nubi sparse e schiarite sulle regioni centrali con transito di strati alti e maggiori addensamenti in arrivo sul versante tirrenico. Spiccata variabilità al Sud con alcuni piogge e qualche rovescio al mattino in Puglia, poi in giornata su Calabria tirrenica, Lucania, interne campane, neve dai 500/800m sull'Appennino. Instabile in Sardegna con piogge e rovesci in estensione in serata all'ovest della Sicilia. Venti tesi di Maestrale, temperature stabili o in ulteriore lieve calo.

