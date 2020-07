Anticiclone e temperature fino a 38°, ma presto cambia: Bora, temporali e mareggiate sull'Adriatico. Ecco dove e fino a quando

ANTICICLONE DELLE AZZORRE IN GRAN FORMA, CALDO IN INTENSIFICAZIONE SPECIE AL CENTROSUD

ANCONA - Nuova ondata diin Italia, ma nel pomeriggio-sera di sabato intensi temporali con rischio grandine al Nord; domenica forti raffiche die rischio. Vediamo nel dettaglio le previsione del meteorologo Andrea Vuolo, di«Un campo di alta pressione di matrice azzorriana è tornato a rinforzarsi sul Mediterraneo centro-occidentale e sull'Italia, favorendo una nuova avvezione di una massa d'aria subtropicale che causerà un deciso aumento termico nelle prossime 48-72 ore soprattutto al Centro-Sud, ma con afa in intensificazione anche al Nord, specie su aree costiere e Val Padana». A confermarlo è, meteorologo di 3bmeteo.com che aggiunge: «Le temperature tra giovedì pomeriggio e sabato raggiungerannosulle aree interne della Sardegna e delle regioni centrali tirreniche, localmente fin sui 33-35°C sulle basse pianure di Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e sabato anche sulle pianure interne del medio-basso, grazie a venti di caduta dalla retrostante dorsale appenninica. Tuttavia nel corso di domenica le temperature subiranno un temporaneo brusco calo, specie al Centro-Nord e su tutto il versante adriatico, per il passaggio di un veloce fronte freddo verso i Balcani, ma che lambirà anche l'Italia causando un deciso incremento dell'instabilità atmosferica specie sulle regioni settentrionali già sabato (ma con primi effetti nel pomeriggio-sera di venerdì dove saranno possibili locali temporali su Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia, specie a ridosso delle Alpi)».«Nel pomeriggio-sera di sabato è atteso un temporaneo indebolimento del campo di alta pressione al Nord Italia per il veloce passaggio di un nucleo di aria fredda in quota a Nord delle Alpi che causerà l'innesco di rovesci e temporali localmente di forte intensità su Alpi e Prealpi centro-orientali, in successiva estensione anche alle medio-basse pianure di Lombardia, Triveneto e Emilia-Romagna, qui anche sulle coste, talora con grandinate di medio-grandi dimensioni e forti raffiche di vento – avverte il meteorologo Andrea Vuolo di 3bmeteo.com – seguirà infatti una notevole intensificazione dei venti da Nordest soprattutto tra la notte e il pomeriggio di domenica, con forti raffiche di Bora sul medio-altoche potranno raggiungere anche picchi di 60-80 km/h (proprio come accaduto nel corso di martedì 7 luglio). Domenica migliora al Nord, salvo residui annuvolamenti al mattino su Triveneto e Romagna, mentre localeinteresserà l'Appennino centro-meridionale (), con qualche, localmente anche agitati lungo l', con possibili mareggiate sulle coste esposte. Temporaneo miglioramento per l'inizio della prossima settimana, poi possibile fase temporalesca al Centro-Nord (specie a ridosso delle Alpi) tra martedì e mercoledì, con annesso calo termico», conclude Andrea Vuolo di 3bmeteo.com.