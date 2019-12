Ponte dell'Immacolata con il tempo soleggiato: nelle Marche il rischio è la nebbia

Ponte dell'Immacolata con tempo invernale, ma relativamente clemente: pioggerelle e nebbie possbili sulle Marche, ma con prevalenza di bel tempo. Il peggioramento, secondo gli esperti di 3b Meteo, potrebbe avvenire più avanti, la prossima settimana.

Ponte dell'Immacolata tra sole e nubi con locali piogge: la circolazione di aria umida che sta portando annuvolamenti e qualche pioggia sulla Penisola ci accompagnerà anche nel corso del weekend ma il ritiro dell'aria fredda che affluisce debolmente dai Balcani impedirà contrasti di rilievo tanto che il tempo sarà migliore. Migliore ma non ovunque soleggiato, ci saranno le regioni centro meridionali tirreniche infatti che continueranno a risentire di questo afflusso e vedranno annuvolamenti irregolari oltre a qualche locale pioggia, mentre al Nord avremo nubi basse e qualche nebbia mattutina. Il tempo migliore lo ritroveremo sui versanti adriatici e quelli ionici oltre che su Alpi, Prealpi e pedemontane ma il sole non mancherà di interessare a tratti anche la fascia tirrenica.

Previsioni per le Marche

Sabato 7 dicembre: dissolvimenti da nord, più estesi sulla fascia pianeggiante-costiera, fino al pomeriggio quando è previsto un rinnovo della copertura ancora a partire dal settore settentrionale, più corposo sulla fascia appenninica. Precipitazioni isolati e brevi piovaschi localizzati principalmente sulla dorsale appenninica Venti deboli o moderati, da ovest sud-ovest. Temperature in lieve crescita le massime. Altri fenomeni: foschie e nebbie specie al mattino e lungo i litorali

Domenica 8 dicembre: sereno o poco nuvoloso con maggiori accorpamenti sulla dorsale appenninica; discesa di velature da nord e successivi ispessimenti a quote medie in serata. Precipitazioni non si possono escludere ancora locali piovaschi nell'immediato ridosso dell'Appennino, più probabili nella seconda parte della giornata e al centro-nord. Venti deboli occidentali con rinforzi pomeridiano-serali da sud-ovest. Temperature con poche variazioni. Altri fenomeni foschie e nebbie specie mattutine e sulle coste.



