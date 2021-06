Caldo tropicale, domani il giorno con il picco massimo di pericolosità delle ondate di calore nelle Marche / Guarda le previsioni

ANCONA - Si avvicina al picco l'ondata di calore nelle Marche. Sarà domani, giovedì 24 giugno, la giornata con il massimo rischio di ondate di calore secondo la previsione della Protezione civile Marche. Colpite in particolare la provincia di Ancona, lungo la fascia Ancona-Jesi-Fabriano, e la città di Ascoli.

Qui il livello di pericolosità perl e ondate di calore si attesta al livello arancione (livello 3) per cui sono previste temperature elevate e condizioni meteorologiche a rischio in particolare per i sottosistemi di persone suscettibili. E' un livello che porta all'allerta dei servizi sanitari e sociali. Nel resto della regione, il livello è giallo (livello 2) con la previsione Sono di temperature elevate ma che non rappresentano un rischio rilevante per la salute della popolazione. Una condizione quindi di pre-allerta dei servizi sanitari e sociali.

Per quanto riguarda le previsioni meteo, la Protezione civile ha diffuso le previsioni per il fine settimana.

Previsioni per Giovedì 24/6/2021

Cielo: sereno o poco nuvoloso per temporaneo transito di nubi medio alte

Precipitazioni: assenti

Temperature: in lieve aumento

Venti: di brezza tesa, a tratti di vento moderato nel pomeriggio, sud occidentali nelle zone interne e sud orientali lungo la costa con raffiche fino a burrasca nelle zone montane nel pomeriggio

Mare: quasi calmo, poco mosso nel pomeriggio

Fenomeni Particolari: nessuno

Previsioni per Venerdì 25/6/2021

Cielo: sereno o poco nuvoloso con maggiore copertura nella seconda parte della giornata

Precipitazioni: nella seconda parte della giornata possibilità di isolati rovesci o temporali più probabili, nel pomeriggio nelle zone montane e, dalla serata anche nelle zone collinari e costiere

Temperature: in diminuzione nei valori massimi

Venti: di brezza tesa dai quadranti orientali lungo la costa e da sud ovest nell'interno

Mare: poco mosso

Fenomeni Particolari: nessuno

Previsioni per Sabato 26/6/2021

Cielo: irregolarmente nuvoloso con prevalenza di sereno dal pomeriggio

Precipitazioni: possibilità di isolati rovesci o temporali nelle prime ore della giornata e, limitatamente al comparto montano, nelle ore centrali della giornata

Temperature: in diminuzione nei valori minimi

Venti: di brezza tesa settentrionali

Mare: poco mosso

Fenomeni Particolari: nessuno

