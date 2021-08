Nuovo allerta meteo, nelle Marche tornano subito i temporali: quando e dove si apriranno gli ombrelli

ANCONA - Dopo mesi asciutti e dal caldo soffocante, dalla settimana dopo Ferragosto nelle Marche sono state più le giornate di pioggia che quelle di sole. Temporali hanno colpito tutto il territorio regionale, causando anche danni in particolare nelle province settentironali. Ed il copione si ripeterà anche i prossimi giorni: la Protezione civile regionale ha infatti diramato un nuovo allerta meteo per l'arrivo di altri temporali.

APPROFONDIMENTI LE INFRASTRUTTURE Sanzio, quel sentiero sempre più stretto verso Roma e Milano....

GUARDA LA PREVISIONI

La protezione civile ha diramato un allerta giallo (il primo livello di gravità) per l'arrivo di temporali su tutta la regione ed è valido dalle 14 alle 24 di domani, martedì 31 agosto. Queste le previsioni per domani. Cielo: inizialmente poco nuvoloso con aumento della copertura nelle zone collinari e montane nel pomeriggio per nubi cumuliformi localmente trascinate lungo la costa. Precipitazioni: nel pomeriggio rovesci o temporali sparsi nelle zone collinari e montane ed isolati lungo la costa, localmente di forte intensità. Fenomeni in esaurimento dalla serata. Temperature: in lieve diminuzione nei valori massimi. Venti: di brezza tesa dai quadranti orientali lungo la costa e la collina, occidentali nelle zone montane ed alto collinari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA