Nuova allerta meteo nelle Marche: allarme lunedì, previsti vento di burrasca e mareggiate

Nuova allerta meteo nelle Marche. Questa volta spaventano il vento di burrasca e il mare mosso (e quindi anche le mareggiate, attese nel centro-nord: coste pesaresi, anconetane e maceratesi) che dovrebbero assediare la nostra regione - secondo il bollettino diramato dalla Protezione Civile - fino alle ore 24 di lunedì 3 aprile 2023.

Previsioni del tempo per lunedì 3 aprile 2023

Lunedì 3 aprile previsto cielo al primo mattino nuvoloso o molto nuvoloso sui settori meridionali e settori interni centro-meridionali. Poi cielo poco o parzialmente nuvoloso per persistenza di nubi basse. Precipitazioni al primo mattino fenomeni residui, più intensi sui settori interni centro-meridionali; durante il resto della giornata le precipitazioni saranno deboli e locali. Limite delle nevicate in calo verso i 1000 metri. Temperature minime senza variazioni di rilievo, massime in ulteriore diminuzione. Si segnala il -12 previsto sul Monte Bove Sud. Venti nord-orientali di vento teso, con raffiche di burrasca sia lungo la costa sia sui settori montani. Mare moto ondoso in rapido aumento fino a molto mosso, a tratti agitato nel corso del pomeriggio.