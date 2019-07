Temporali e grandinate: torna l'incubo nelle Marche Ecco quando e dove

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Le Marche ancora si leccano le ferite dalla tremenda tempesta che le ha colpite martedì (), che già bisogna preprarasi ad una nuova ondata di maltempo.Solo pochi giorni fa la regione si è trovata travolta dfa una violenta perturbazione che ha fatto strage di alberi e flagellato le spiagge. Lavori di sistemazione e conta dei danni ancora da finire, ma c'è il rischio che da domani, sabato 13 luglio, occara ripartire da capo.La potezione civile delle Marche, infatti, ha diramato un allerta meteo per domani, sabato 13 luglio. L'allarme è valido dalle 6 di mattina alla mezzanotte e prevede temporali di una certa intensità, sia per violenza che per durata. Più esposte le zone dell'Ascolano e del Fermano, per le quali l'allerta è arancione. Allerta giallo per il resto della Regione.